Pour Gattuso, «il y a un Dieu du foot»

Victorieux avec Naples de la Coupe d'Italie face à la Juventus, Gennaro Gattuso a fait référence à une force divine récompensant ceux qui travaillent sérieusement.

de AFP/Sport-Center

Gennaro Gattuso, le coach de Naples, a remporté la Coupe d’Italie face à la Juventus mercredi à Rome dans une finale à huis clos. KEYSTONE

«Il faut travailler avec beaucoup de sérieux. Il y a ensuite un Dieu du football qui te fait récolter tout ce que tu as semé», a déclaré l'entraîneur de Naples après le succès de son équipe face à la Juventus en finale de la Coupe d’Italie (0-0; 4 t.a.b à 2).

Arrivé en cours de saison en remplacement de Carlo Ancelotti, Gattuso a réussi à redresser une situation compliquée.

En plus du trophée gagné mercredi, le Napoli est toujours en course en Ligue des Champions (1-1 en 8e de finale aller contre Barcelone) et croit encore en ses chances de qualification pour la prochaine C1, malgré neuf points de retard sur l'Atalanta Bergame, actuelle 4e.

«Nous avons le devoir de jouer ces derniers matches avec respect et de ne pas considérer qu'on a rempli nos objectifs. On a le devoir d'essayer. On a beaucoup de retard mais on peut jouer avec moins de pression», a assuré l’ancien joueur et entraîneur du FC Sion.

Sarri sous pression à la Juve

La pression est en revanche forte sur Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juventus, battue en Coupe d'Italie comme elle l'avait été en Supercoupe par la Lazio Rome en décembre.