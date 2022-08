France : Pour Gérald Darmanin, les rodéos urbains sont des actes «criminels»

Après que deux enfants ont été blessés par une moto, vendredi, près de Paris, le gouvernement français veut être «beaucoup plus sévère» contre les participants à ces courses de vitesse «sauvages».

Vendredi, une fille et un garçon ont été grièvement blessés à Pontoise, après avoir été renversés par une moto lors d’un rodéo urbain, alors qu’ils jouaient dans leur quartier.

Une fille de 10 ans et un garçon de 11 ans ont été grièvement blessés , alors qu’ils jouaient «à chat» sur l’esplanade de leur quartier, après avoir été renversés, vendredi soir, par une moto lors d’un rodéo urbain à Pontoise (Val-d’Oise).

«Je veux dire que le gouvernement a la main extrêmement ferme contre non pas ces rodéos urbains, que l’on présente comme un mot positif, comme si c’était un spectacle, mais contre ces actes souvent criminels qui viennent tuer, qui viennent blesser très gravement des femmes, des enfants, on l’a vu encore très récemment dans le Val-d’Oise», a souligné le ministre lors d’une visite à Marseille.

Davantage de contrôles

Le ministre de l’Intérieur a demandé à la police et à la gendarmerie d’intensifier les contrôles en août, sur tout le territoire national. Dans une instruction envoyée lundi aux préfets, il demande que ces contrôles ciblent «les axes les plus exposés» selon «les dates et créneaux horaires».