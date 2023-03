Nucléaire : Pour Greenpeace, la France est «sous emprise» russe

Greenpeace a affirmé samedi que la filière nucléaire française était «sous emprise» de la Russie, via des importations d’uranium naturel en provenance du Kazakhstan et d’Ouzbékistan, soit plus de 40% de l’approvisionnement de la France, outre de l’uranium enrichi. Le gouvernement français a réfuté cette argumentation.