Champions League: Guardiola explique ses succès grâce à Messi et Haaland

L’Espagnol Pep Guardiola a attribué ses principaux succès d’entraîneur aux joueurs majeurs de ses équipes, «Messi dans le passé, et maintenant Haaland», vendredi à la veille de la finale de la Champions League avec Manchester City contre l’Inter Milan (21 h.).

Interrogé sur les raisons de ses succès, l’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone a répondu: «Avoir des bons joueurs. Avoir Messi dans le passé, et maintenant Haaland. Et je ne rigole pas, c’est la vérité», a-t-il répondu en conférence de presse, suscitant des rires parmi les journalistes. «Avoir des bons joueurs, explique mes succès», a dit Guardiola, en ajoutant: «un entraîneur ne marque jamais de but».