Football : Pour Infantino, le travail au Qatar a donné «dignité» et «fierté» aux migrants

Le président de la FIFA a mis en avant les mesures prises par l’organisateur du Mondial pour les travailleurs migrants sur les chantiers des stades.

«N’oublions pas une chose, quand on parle de ce sujet: on parle d’un travail dur, difficile (…) L’Amérique est un pays d’immigration. Mes parents aussi ont émigré de l’Italie vers la Suisse, même si ce n’était pas très loin», a poursuivi le président de la FIFA.

«Quand on donne du travail à quelqu’un, même si les conditions sont dures, on lui donne de la dignité et de la fierté. Ce n’est pas de la charité. On ne donne pas quelque chose à quelqu’un en lui disant: «OK, reste où tu es. Je me sens bien parce que je peux te donner quelque chose».