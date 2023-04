USA: Pour Joe Biden candidat, c’est lui ou le chaos 

Dans une vidéo de trois minutes publiée mardi à 6h du matin à Washington (midi en Suisse), Joe Biden martèle une idée simple: il incarne les valeurs fondamentales de la liberté et de la démocratie, face aux extrémistes et radicaux qui menacent l’Amérique dans ses fondations les plus profondes. Après quelques secondes montrant l’assaut des militants trumpistes contre le Capitole, siège du Congrès des États-Unis, le 6 janvier 2021, l’octogénaire développe un exposé en trois temps.