États-Unis : Pour Joe Biden, la crise afghane tourne au scénario catastrophe

Le président américain, déjà cible de critiques pour la façon dont les États-Unis se retirent d’Afghanistan, est encore plus en difficulté depuis l’attentat meurtrier de Kaboul.

La fin de la mission en Afghanistan, avec la mort de douze soldats américains, vire au scénario catastrophe pour Joe Biden, confronté à sa plus grave crise et comme paralysé par une situation qu’il n’avait pas vu venir.

Le ton martial, comme pour faire taire les accusations de faiblesse, il lance ensuite à ses auteurs: «Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer.» Mais, alors qu’il était aussi de plus en plus critiqué pour fuir les questions de la presse, il ne peut s’empêcher de manifester son agacement, yeux fermés et tête baissé, en écoutant un journaliste de la chaîne conservatrice Fox News l’interroger sur ses propres «responsabilités».