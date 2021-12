Football – Pour Joe Cole, Newcastle va faire des folies en janvier

Callum Wilson, Fabian Schär et Joelinton réussiront-ils à s’extraire du bas de classement de Premier League?

Contraint au nul à domicile face à Norwich City mardi (1-1), Newcastle United n’arrive pas à sortir de la zone rouge du classement de Premier League. Le club du défenseur suisse Fabian Schär occupe toujours la 20e et dernière place, à 6 points de Watford, premier club non relégable. Il n’a surtout pas fêté le moindre succès en 14 matches cette saison (7 matches nuls pour un total de 7 points)!

Mais en octobre dernier, le club a été racheté par le Fonds public d’investissement d'Arabie saoudite (PIF), qui a déboursé 305 millions de livres (environ 370 millions de francs suisses) pour racheter 80% des parts des Magpies. Ce rachat, qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive en Angleterre, va forcément avoir des conséquences directes lors du prochain mercato. Le pouvoir d’achat du PIF est ainsi estimé à 370 milliards – oui, milliards! – de dollars. Dépenser de l’argent en transferts ne devrait donc pas représenter un problème pour les Saoudiens.

Selon l’ex-international anglais Joe Cole, ancien milieu de terrain de Chelsea et de Liverpool notamment, les nouveaux propriétaires de Newcastle pourraient dépenser de 200 à 300 millions de livres en janvier prochain pour renforcer leur équipe.

«Ce sont les propriétaires les plus riches que nous ayons jamais vus en Angleterre, et je pense qu’en janvier, ils vont investir un montant incroyable, a-t-il dit. Je pense qu’il y aura quatre ou cinq joueurs qui seront recrutés. Et une fois que Newcastle aura remporté sa première victoire, il risque de ne pas s’arrêter.»