Une formation complète

Les cours dureront un semestre, à raison d’un bloc de 2 heures par semaine, en fin d’après-midi. La formation se déroulera en ligne en raison des restrictions liées au Covid-19, mais dès que ce sera possible, elle se passera en présentiel, à Fribourg. Elle est organisée par l’association Noetic, soutenue par l’État et la Ville de Fribourg. Le coût de la formation est de 175 francs pour l’entier du semestre. Plus d’informations sur: https://facebook.com/noeticGG et le lien pour l’inscription.