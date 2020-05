Pour jouer Huguette, Marion Game est (très) bien payée

Rédiger un nouveau commentaire

Joe Cool 12.05.2020 à 14:47

big bang theory 1 million de $ par épisode pour chacun des acteurs principaux... même en remettant à niveau le nombre de télé-spectateurs le nombre de redifs, etc on peut pas non-plus dire que c'est mirobolant pour un passage en prime time depuis 11 saisons .... M6 se fait certainement des c.. en or la dessus ...