Pour jouer Leanne, Nell Tiger Free a dû apprendre à s’affirmer

Je crois qu’elle a toujours mis les gens un peu mal à l’aise. Leanne n’est pas douée pour comprendre les codes sociaux et force les autres à se confronter à ce qui les dérange. À ce stade, elle a perdu ses grands airs et sa politesse. Parfois, c’est une expérience puissante pour une femme de se rendre compte qu’elle n’a pas toujours besoin d’être polie si l’on est désagréable avec elle.

Il n’y a pas de place pour la méchanceté dans ce monde, mais elle est totalement justifiée pour se défendre. Comme Leanne, j’ai toujours gardé le silence, été polie et pardonné. Pour l’incarner et lui rendre justice, j’ai dû apprendre à m’affirmer. Aujourd’hui, je suis un peu plus maligne et habile.

Je lui dirais de se fier à ses instincts et de ne pas se montrer trop dure envers elle-même. Si, à la fin d’une scène, je trouvais que je n’avais pas fait un bon boulot, je me torturais pendant des jours. Et puis je lui conseillerais de ne pas se décolorer les cheveux entre les saisons 3 et 4. J’ai dû me reteindre rapidement en brune pour reprendre le tournage, ce qui était douloureux et inutile!