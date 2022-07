Pourquoi Julien Doré a changé d'avis sur The Voice

«The Voice Kids» : Pour Julien Doré, «le rêve existe et il est réalisable»

Après avoir longtemps refusé de devenir coach dans «The Voice Kids», Julien Doré a finalement changé d’avis et s’installera dans un des fauteuils rouges lors de la 8e saison de l’émission musicale, au côté de Louane , Kendji Girac et Patrick Fiori.

Dans une interview parue lundi 18 juillet 2022, dans «La Provence» et reprise par plusieurs médias français , le chanteur de 40 ans explique pourquoi il a jugé que sa participation au télécrochet était essentielle. «Le plus important pour moi, c’est d’expliquer tous les soirs aux enfants que, qu’importe ce qu’ils veulent faire plus tard, ils le feront», a-t-il confié.

«Le rêve existe»

Julien Doré ne cache pas avoir conservé son âme d’enfant. Pour lui, «la part d’enfance est la plus instinctive, la plus pure, la plus directe. Elle a toujours fait partie de moi, parce que c’est celle qui m’aide à créer, à rêver». Et c’est cette part de lui-même qu’il veut aujourd’hui transmettre aux chanteurs en herbe. «Le rêve existe, il est réalisable. C’est uniquement le monde des adultes qui le condamne. Mon travail consiste à expliquer que c’est faux», a-t-il conclu.