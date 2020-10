Caricatures : Pour Justin Trudeau, la liberté d’expression a ses limites

Évoquant les caricatures du prophète Mahomet, Justin Trudeau a plaidé pour un usage prudent de la liberté d’expression.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a défendu vendredi la liberté d’expression tout en estimant qu’elle n’était «pas sans limites» et ne devait pas «blesser de façon arbitraire et inutile» certaines communautés. «Nous allons toujours défendre la liberté d’expression», a affirmé Justin Trudeau, en réponse à une question sur le droit à caricaturer le prophète Mahomet, comme l’a fait le magazine «Charlie Hebdo».

«Mais la liberté d’expression n’est pas sans limites», a-t-il fait valoir lors d’une conférence de presse. «Nous nous devons d’agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec qui nous sommes en train de partager une société et une planète».

«Conscients de l’impact de nos mots»

«Dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d’être conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes sur d’autres, particulièrement ces communautés et ces populations qui vivent encore énormément de discriminations», a-t-il plaidé. Comme il l’avait fait la veille avec les dirigeants de l’Union européenne, Justin Trudeau a tenu à condamner les récents attentats terroristes «affreux et épouvantables» en France.