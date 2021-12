Tensions à la frontière : Pour Kiev, Poutine veut «détruire l’Ukraine» mais n’y parviendra pas

Le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien estime qu’en cas d’invasion russe, «toute la société, militaires et civils, opposera une résistance».

Depuis plus d’un mois, l’Occident accuse la Russie d’avoir massé environ 100’000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d’une intervention militaire et multiplie les avertissements au Kremlin, qui nie toute intention belliqueuse.

«Déstabilisation»

Selon lui, le Kremlin cherche avant tout à «déstabiliser» l’Ukraine de l’intérieur grâce à des «cyberattaques» et une «crise énergétique» alors que ce pays, un des plus pauvres d’Europe, manque de charbon et de gaz et risque d’être confronté à de graves coupures d’électricité cet hiver.