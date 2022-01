En parlant du film «Spencer» : Pour Kristen Stewart, Lady Di était une artiste

L’actrice a ressenti de très fortes émotions en se glissant dans la peau de la princesse des cœurs pour le film «Spencer».

L’Américaine Kristen Stewart a connu la célébrité grâce à son rôle de Bella dans la saga «Twilight». Imago

Le film «Spencer», qui avait séduit à la Mostra de Venise, est actuellement sur les écrans. Il évoque les ultimes jours de la relation entre la princesse Diana et le prince Charles. Si Kristen Stewart, 31 ans, confiait il y a peu n’avoir tourné que cinq ou six bons films dans sa carrière, nul doute qu’elle peut inclure celui-ci dans sa liste. La fiancée de Dylan Meyer est brillante dans la peau de la princesse de Galles.

Comment vous êtes-vous transformée en Lady Di?

J’ai lu tout ce qui m’est tombé sous la main, vu énormément de documentaires, mais le plus important était d’incarner la fragilité de Diana. Quand le réalisateur Pablo Larrain m’a proposé de jouer Diana Spencer, je ne savais même pas qu’il s’agissait de Lady Di. J’ignorais son nom de naissance. J’ai donc beaucoup appris sur elle. J’ai aussi bossé avec un coach pour changer ma prononciation et mes attitudes. Tout le reste, c’est la magie des costumes, des coiffeurs et maquilleurs.

Y a-t-il des similitudes entre la vie de Diana et vous?

Je n’oserais pas me comparer à elle. La chose la plus forte que j’ai ressentie, c’est à quel point elle était adorée du public et seule dans sa vie. En l’incarnant, je ne me suis jamais sentie autant grandie et rabaissée en même temps. Elle était capable de toucher des millions de gens par un geste et une parole. Je l’ai vue comme une artiste, car il faut un vrai talent pour réussir à avoir une connexion forte avec autant de monde.

La princesse Diana a souffert d’avoir toute sa vie privée étalée dans la presse. Qu’en est-il pour vous?

Je pense avoir trouvé l’équilibre au fil de ces dernières années pour vivre le plus naturellement possible. Quand je repense à l’époque de «Twilight», j’étais encore trop jeune pour comprendre ce qui m’arrivait. J’ai vraiment l’impression que je peux aujourd’hui être moi tout simplement. Je ne me pose pas la question quand je sors avec ma copine de savoir ce qu’en penseront les autres. Mon travail est de jouer la comédie, mon intimité n’appartient qu’à moi.

À propos de «Twilight» une jeune génération d’ados découvre vos films sur Netflix…

C’est totalement dingue, car je me sens déjà vieille pour la première fois (rire). D’un côté, j’ai l’impression que j’ai incarné Bella il y a peu de temps, mais quand je vois l’engouement des jeunes qui découvrent cette épopée, je comprends qu’une décennie a passé.