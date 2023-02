Travis Scott et Kylie Jenner: pas de réconciliation possible

Rupture : Pour Kylie, aucune réconciliation n’est possible

Au début de l’année 2023, on apprenait que Kylie Jenner, 25 ans, et Travis Scott, 31 ans, s’étaient séparés après près de six ans de relation et deux enfants, Stormi, 5 ans, et Aire, 1 an. À l’époque, peu d’informations avaient été communiquées concernant cette rupture, si ce n’est que les deux stars étaient restées amies et qu’elles désiraient continuer à être de bons parents.