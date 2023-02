États-Unis : Pour la 100e fois, le Sénat confirme un juge nommé par Joe Biden

Gina Méndez-Miró, une juriste de 49 ans, a obtenu le soutien de 54 sénateurs sur 100 et va devenir juge dans le Tribunal fédéral de Porto Rico. Selon la Constitution américaine, le président nomme à vie les juges de la Cour suprême et les juges fédéraux. Il revient ensuite à la Chambre haute du Congrès de confirmer ce choix par un vote. Les Démocrates ayant le contrôle du Sénat depuis deux ans, Joe Biden a pu faire valider ses candidats à un rythme accéléré. Il pourra continuer à le faire jusqu’à la fin de son mandat, puisque les élections de novembre ont conforté son parti dans cette enceinte.

Soucieux de renforcer la diversité des profils, Joe Biden a choisi trois quarts de femmes et seulement un tiers de personnes blanches, selon l’American Constitution Society. Il a aussi fait entrer, pour la première fois de l’histoire, une femme noire, Ketanji Brown Jackson, à la Cour suprême.

«Plus nos tribunaux refléteront le pays, en termes d’origine et d’expérience, plus la confiance en eux sera solide à long terme.»

Gina Méndez-Miró est, elle, «la première juge fédérale LGBT nommée à Porto Rico, a souligné le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer. Plus nos tribunaux refléteront le pays, en termes d’origine et d’expérience, plus la confiance en eux sera solide à long terme.»