Conflit: Pour la contre-attaque ukrainienne, c’est «maintenant ou jamais»

Depuis des mois, les forces ukrainiennes font face à une offensive russe éreintante, dans des villes dévastées et des tranchées constamment bombardées de l’est. Mais alors que les troupes de Moscou semblent s’essouffler, l’heure de la riposte arrive pour Kiev. «Si notre état-major dit que nous avons assez de troupes, assez d’obus – assez de tout – pour attaquer, alors nous sommes prêts», a assuré, cette semaine, un militaire ukrainien répondant au nom de guerre de Mark, dans la région de Donetsk.

La Russie a subi d’importants revers l’année dernière, échouant près de Kiev. Elle a été forcée de se retirer de la région de Kharkiv et de la ville de Kherson. Cependant, des experts estiment que cette fois-ci, les troupes ukrainiennes ne disposent que d’une courte marge de manœuvre pour s’imposer.

L’Ukraine assure avoir formé des brigades d’assaut et stocké des munitions, tout en s’efforçant d’épargner ses troupes et d’épuiser celles de son adversaire sur le front. Elle a aussi reçu des chars de combat et de l’artillerie à longue portée de ses soutiens occidentaux.