Nouvelle-Zélande : Pour la Cour suprême, le droit de vote à 18 ans est discriminatoire

La Première ministre Jacinda Ardern a dévoilé lundi un avant-projet de loi pour ouvrir le droit de vote aux plus jeunes, après un arrêt de la Cour suprême.

La Cour suprême de Nouvelle-Zélande a estimé lundi que l’âge actuel du droit de vote, fixé à 18 ans, enfreint les droits des plus jeunes. Elle incite le gouvernement à envisager de l’abaisser à 16 ans. À l’issue de l’arrêt de la Cour suprême, la Première ministre Jacinda Ardern a aussitôt dévoilé un avant-projet de loi pour ouvrir le droit de vote aux plus jeunes. Mais la dirigeante a prévenu que ce changement serait difficile à adopter et ne pourrait être appliqué avant l’élection générale de 2023.