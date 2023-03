Basketball: Pour la deuxième fois de sa carrière, LeBron James débute sur le banc

Getty Images via AFP

Les Lakers et LeBron James, de retour de blessure, se sont inclinés (108-118) à Chicago dimanche, Golden State et Dallas ayant aussi subi des défaites préjudiciables en plein sprint final pour rallier les play-offs de la NBA.

D’abord forfait samedi soir, puis incertain le matin de la rencontre, «LBJ» a finalement joué 30 minutes en sortie de banc après avoir été écarté un mois des parquets, à cause d’une blessure au pied droit. La star des Lakers a empilé 19 points (8 rebonds) pour le deuxième match de sa carrière en tant que remplaçant, en 20 saisons dans la ligue.

Mais cela n’a pas suffi face aux Bulls portés par Zach LaVine (32 pts) et DeMar DeRozan (17 pts, 10 passes).

Les Lakers tombent au 9e rang dans la conférence Ouest, juste devant le Thunder d’Oklahoma City, qui s’est imposé contre Portland (112-118) et occupe la dernière place qualificative pour les barrages d’accession aux play-offs. De leur côté, les Bulls confirment leur dixième place à l’Est, juste derrière Toronto, vainqueur (114-104) de Washington, qui recule à la douzième place et voit ses chances de participer aux barrages s’amenuiser.

Capela dans une forme stable

A Atlanta, les Hawks se sont inclinés (119-123) devant Memphis, mené par les 27 unités de Ja Morant redevenu titulaire, et voient leur huitième place dans la conférence Est sérieusement menacée. Après ses 17 points et 17 rebonds de la veille, Clint Capela est dans une forme stable. Le Genevois a glané 16 points et attrapés 18 rebonds.