Pour la droite, Mélenchon est «un danger pour la République»

Le patron des Républicains Eric Ciotti a jugé dimanche que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis étaient «des dangers pour la République», estimant que ce sera «à la justice d’apprécier» leurs propos dans lesquels il voit un «appel à l’émeute». Mélenchon a appelé vendredi «notamment les plus jeunes» à «ne pas toucher» aux écoles ou aux bibliothèques, en ajoutant que «jamais les Insoumis n’ont été pour la violence».

Pour Eric Ciotti, qui s’exprimait dimanche après cinq nuits de violences consécutives à la mort d’un adolescent tué par un policier, «cette phrase est un appel à pouvoir attaquer en toute liberté (...) les autres bâtiments, y compris les commissariats et les mairies».

«Les Insoumis sont des dangers pour la République»

«Mélenchon est un factieux» et «un danger pour la République», «il n’est plus dans l’arc républicain», a accusé le député des Alpes-Maritimes auprès de Cnews-Europe 1-Les Echos. Plus largement «les Insoumis sont des dangers pour la République», de même que d’autres élus à gauche comme l’écologiste Sandrine Rousseau qui «a justifié les pillages», a appuyé Eric Ciotti.