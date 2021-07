États-Unis : Pour la Fête nationale, Joe Biden célèbre le «retour de l’Amérique»

Pour la Fête nationale des États-Unis, le président Joe Biden a convié, à Washington, des soignants, soldats et autres travailleurs essentiels. Et parle de jour nouveau pour son pays.

En ce 4 juillet, qui célèbre la déclaration d’indépendance de 1776, le président a invité à Washington des soignants, des soldats et d’autres travailleurs dits «essentiels» pour un barbecue et des feux d’artifice.

Bain de foule dans le Michigan

Une glace à la main

Il y a un an, pandémie oblige, Joe Biden faisait campagne par vidéo, depuis son sous-sol. Dans tou t le pays, les parades et les fanfares avaient été réduites à la portion congrue. Le pays était aussi traversé par des manifestations géantes contre le racisme, suscitées par la mort de l’Afro-Américain George Floyd, le 25 mai 2020.

Soufflant sur les braises, le président Donald Trump s’en était pris «aux anarchistes, agitateurs et pilleurs» dans un discours du «4th of July» qui avait donné le ton d’une campagne particulièrement acrimonieuse.

Un an plus tard, un slogan résume le chemin parcouru: «Des injections dans les bras, des chèques à la banque, le retour de l’emploi et un cône à la main!»‌, pouvait-on lire sur un camion affrété par le Parti démocrate pour distribuer des glaces sur la côte est américaine.

Réticences

Sur le plan sanitaire, «on a beaucoup de choses à fêter», a déclaré, dimanche, Jeff Zients, coordinateur de la lutte contre le Covid-19 à la présidence: «Deux tiers des adultes ont reçu au moins une première dose de vaccin» et «environ 80% des personnes âgées de plus de 65 ans sont totalement vaccinées».

Avec plus de 33 millions de cas et 600’000 morts, les États-Unis ont payé le plus lourd tribut, mais la campagne de vaccination a effectivement fait chuter le nombre d’hospitalisations et de décès ces derniers mois.