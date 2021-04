Depuis 2012, la poste peut exiger que les boîtes aux lettres soient déplacées à la limite de la propriété. Au grand dam des propriétaires des maisons concernées. Mais cela devrait maintenant prendre fin. Le conseiller national Franz Ruppen (UDC/VS) et nouvellement élu au Conseil d’État valaisan a déposé une motion pour que cette pratique cesse pour les futures constructions.

«Des personnes touchées m’ont contacté. La Poste leur a dit en termes très clairs que si les boîtes aux lettres ne sont pas déplacées, le courrier ne sera plus distribué et sera déposé dans une boîte postale» explique l’élu qui tient à préciser qu’il n’est pas concerné personnellement par ce règlement. Sa demande vient s’ajouter à d’autres qui, jusqu’à maintenant, ont toutes été refusées explicite le «Tages-Anzeiger».

Par souci d’efficacité

La Poste se dit préoccupée pour des motifs d’efficacité. Si les facteurs ne doivent plus parcourir autant de distance jusqu’aux boîtes aux lettres, la distribution est plus rapide. «La Poste veut offrir à ses clients une distribution sûre, fiable et rapide de tout le courrier», a déclaré une porte-parole. Si le service postal estime qu’un changement d’emplacement des boîtes aux lettres est imminent, il cherche à en discuter avec les clients, a-t-elle précisé. «L’objectif est de trouver une solution mutuellement satisfaisante».