Berne : Pour la fin du retour gratuit des colis

Un élu Vert demande l’interdiction des retours sans frais des biens achetés en ligne. Les détaillants ne sont guère enthousiastes.

À l’avenir, chaque client qui retournera un colis devra payer lui-même les frais de port. C’est la demande du conseiller national Michael Töngi (Les Verts/LU). Il entend ainsi mettre un terme aux effets secondaires peu écologiques du commerce en ligne et stopper l’afflux des colis. «Une très forte proportion des marchandises commandées est renvoyée. Ceci entraîne des émissions de polluants qui pourraient être évités» explique l’élu. Il espère que si le client doit payer le retour «il réfléchira à deux fois avant de passer commande». Pas fondamentalement opposé au commerce de vente en ligne, il souhaiterait qu’il soit abordé d’une manière plus réfléchie peut-on lire dans la «Schweiz am Wochenende.»