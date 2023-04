Rachat de Credit Suisse par UBS: Pour la FINMA, l’intégration sera «une tâche herculéenne»

Le directeur de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA, s’est dit convaincu, mercredi, que le rachat de Credit Suisse par UBS sera bien finalisé, mais a souligné que l’intégration des deux géants bancaires mariés dans l’urgence sera «une tâche herculéenne». Urban Angehrn et la présidente du conseil d’administration de la FINMA, Marlene Amstad, ont aussi longuement expliqué la gravité de la situation qui a mené au rachat le 19 mars, du No2 bancaire suisse par le No1, au terme d’une opération de sauvetage «historique».

Dans l’attente du feu vert de Washington et Londres

Avant de devenir une mégabanque, UBS et Credit Suisse ont encore besoin de l’aval des autorités américaines et du Royaume-Uni. Là aussi Urban Angehrn a estimé que les deux établissements obtiendront le feu vert pour leur rapprochement.

Mais après la finalisation, viendra l’intégration des deux banques. «C’est une tâche herculéenne qui va prendre plusieurs années», a expliqué le responsable, soulignant la difficulté «de rapprocher deux banques, les systèmes, la comptabilité, les employés, mais aussi, à moyen terme, de transformer deux cultures d’entreprise très différentes en une seule». D’autant qu’une culture toxique du risque et d’un manque de contrôle est souvent avancée comme explication à la chute de Credit Suisse, miné par des scandales à répétition.

Permis de sanctionner

Elle ajoute qu’en tant qu’autorité de surveillance, la FINMA s’occupe depuis un certain temps déjà de Credit Suisse et qu’elle a publié six procédures d’exécution contre la banque, ce qui en soi est déjà exceptionnel.