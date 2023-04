Lucerne: Des séances d’infos sur la protection civile pour les femmes

Outre les Suissesses, le gouvernement veut inclure les étrangères et étrangers établis.

Fin novembre 2022, la députée lucernoise Karin Stadelmann (Le Centre) a déposé son postulat dans lequel elle demande que les femmes soient également obligées de participer à une séance d’information sur la protection civile. Dans sa réponse, le Conseil d’État soutient l’idée qui pourrait être mise en œuvre dès l’an prochain. Et le gouvernement lucernois va même plus loin. Outre les Suissesses, le gouvernement veut inclure les étrangères et étrangers établis. À noter que les hommes ayant un passeport suisse sont déjà informés sur la protection de la population lors de la journée d’information de l’armée.