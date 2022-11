Suisse romande: Pour la première fois cette saison, il a gelé en plaine

Après plusieurs jours perturbés et accompagnés d’averses, de rafales de vent, de fraîcheur et de neige en montagne, le ciel s’est rapidement dégagé et les rafales ont temporairement cessé. La masse d’air était en outre fraîche avec des températures de -10 à -12 °C à 3000 m d’altitude. Autant de conditions qui ont provoqué une baisse des températures en cours de nuit et le premier jour de gel officiel de la saison, explique l’organisme de météorologie.