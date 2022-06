France : Pour la première fois en 20 ans, les diplomates français appelés à la grève

La réforme de la haute fonction publique crée un nouveau corps d’administrateurs de l’État et prévoit que les hauts fonctionnaires ne seront plus rattachés à une administration spécifique.

«Fatigués», «inquiets pour leur avenir» et «en manque de considération», les personnels du Quai d’Orsay sont appelés jeudi à faire grève pour protester contre une série de réformes qui mettent en danger selon eux l’efficacité et le prestige de la diplomatie française.

Le mouvement, rarissime dans une maison traditionnellement discrète et peu portée sur la contestation, a été lancé à l’appel de six syndicats et d’un collectif de 500 jeunes diplomates.

«L’empilement des réformes, la baisse continue des moyens, aboutit à une fatigue et un désarroi des personnels», explique le diplomate et syndicaliste CFTC Olivier Da Silva, constatant que «la colère est à un niveau particulièrement élevé» dans le réseau.

Les ambassadeurs et agents consulaires disposent du droit de grève, mais «naturellement on ne menacera jamais la protection de nos compatriotes et de nos intérêts. On appelle à cesser le travail dès l’instant où ça ne menace pas la continuité de la défense de nos intérêts», précise Olivier Da Silva. «Rien qu’une grève est déjà un événement en soi», ajoute-t-il, estimant qu’il s’agit d’un «cri d’alarme». «Notre ministère est abîmé, il faut le réparer». Les syndicats et le collectif réclament l’organisation d’assises de la diplomatie.