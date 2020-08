Etats-Unis

Pour la première fois en 300 ans, cette île ouvre au public

Au large de Cape Cod, l’île de Sipson est privatisée depuis 1711, date à laquelle elle a été vendue par le peuple monomoyick aux colons blancs. Les 100 000 m2 de l'île sont désormais sous la protection de l'ONG Sipson Island Trust.

Cédée à des colons anglais par la tribu indienne monomoyick en 1711, l'île a été mise en vente il y a quatre ans au prix de 12 millions de dollars (environ 11 millions de francs). «Quand elle a été mise en vente […] il y avait un certain nombre d’associations de conservation qui voulaient trouver un moyen de collecter des fonds […] la protéger, la préserver et la rendre accessible au public», a expliqué Tasia Blough, présidente du Trust, à la chaîne de télévision américaine CNN .

Douze millions de dollars étant un prix trop élevé pour une organisation à but non lucratif. Toutefois, après avoir réalisé plusieurs campagnes de dons et de financement, l'ONG a pu acquérir l'île pour 5,3 millions de dollars (environ 5 millions de francs).