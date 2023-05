Pour la première fois, on a observé une étoile en train d’avaler une planète

Ces derniers avaient déjà constaté les prémisses et les conséquences d’un événement de la sorte. «Ce qui nous manquait était de surprendre l’étoile à ce moment, quand on a une planète qui subit un tel sort», déclare Kishalay De, postdoctorant à l’Institut Kavli du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et premier auteur de l’étude parue mercredi dans «Nature».