Taylor Swift : Pour la première fois, un de ses titres est utilisé dans une pub politique

Taylor Swift a accepté que son morceau «Only The Young» serve de bande-son à une publicité des démocrates incitant les gens à aller voter.

Ces derniers temps, on a vu des artistes s’offusquer (Neil Young, Adele, Elton John, Rihanna, Pharrell Williams, The Rolling Stones ou Queen) que Donald Trump utilise leurs morceaux pour sa campagne. Taylor Swift, elle, n’a jamais connu ce problème, puisqu’aucun de ses titres n’avait jamais été employé dans un cadre politique, selon Music-news.com. Mais ça, c’était avant. La star a accepté que sa musique accompagne un spot réalisé par les démocrates, qu’elle soutient ouvertement, incitant les gens à aller voter le mardi 3 novembre 2020 en vue d’élire le président américain. Dans cette pub, c’est en effet son morceau «Only The Young», sorti en 2020, qui sert de bande-son.