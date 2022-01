Pakistan : Pour la première fois, une femme est nommée juge à la Cour suprême

Diplômée de Harvard, Ayesha Malik siégera aux côtés de seize hommes au sein de la plus haute instance judiciaire pakistanaise. Historique.

Une femme juge a été nommée lundi à la Cour suprême du Pakistan, une première dans l’histoire de ce pays où les défenseurs des droits des femmes regrettent que la loi soit souvent utilisée à leur détriment. Ayesha Malik a prêté serment lundi à Islamabad et siégera désormais aux côtés de 16 hommes au sein de la plus haute instance judiciaire du pays.

Ayesha Malik a fait ses études à l’Université de Harvard, aux États-Unis, et a servi comme juge à la Haute Cour de Lahore, dans l’est du Pakistan, ces vingt dernières années. Dans cette juridiction de la province du Pendjab, la plus peuplée du pays, on lui attribue d’avoir contribué à faire évoluer des mœurs judiciaires encore très patriarcales. L’an passé, elle y a interdit un test de virginité, appelé sous sa forme la plus commune test des «deux doigts», qui est censé permettre d’éclairer le passé sexuel des victimes de viols.