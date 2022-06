La Tour-de-Peilz (VD): «Pour la première fois, une rue de La Tour porte le nom d’une femme»

Luc et Jean-Daniel Girard posent devant le panneau consacré à leur maman.

«La symbolique est forte. Pour la première fois, une rue de La Tour portera le nom d’une femme: Gertrude Montet Girard. Et pas n’importe laquelle. Nous avons choisi l’une des allées les plus passantes, qui, de plus, est située entre deux collèges. C’est comme un passage de témoin, voire un lien intergénérationnel», se réjouit Gilles Richard, secrétaire municipal adjoint de La Tour-de-Peilz (VD). Pour marquer le coup, le Ville a organisé lundi une inauguration officielle.