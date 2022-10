Crise ukrainienne : Pour la secrétaire d’Etat du SEM, la Suisse a bien géré la crise ukrainienne

«Nous n’avons pas le choix»

Hic: les centres d’asile fédéraux suisses sont désormais pleins à craquer et hébergent quelque 9000 personnes. Du coup, afin de libérer de la place, le SEM a décidé en début de semaine d’attribuer plus tôt que prévu certains requérants aux cantons. Qui protestent. «Mais nous n’avons pas le choix», selon Christine Schraner Burgener qui affirme que le SEM fait tout son possible pour régler la situation. «Nous sommes en contact avec l’armée depuis des mois et avons pu préparer plusieurs salles polyvalentes pour l’hébergement des demandeurs d’asile».