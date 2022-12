Coupe du monde: la Suisse peut gagner beaucoup d'argent

Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers (ici après leur victoire contre la Serbie vendredi dernier) ne veulent pas en rester là. Ils en veulent encore plus, ce qui passe par un exploit ce mardi face au Portugal.

La Suisse de 2022 va donc jouer mardi soir pour écrire sa propre histoire. On peut parler de fierté, de prestige, faire appel à un sentiment d’appartenance et de force collective, convoquer des valeurs patriotiques ou autres. Mais un huitième de finale, c’est aussi, comme tout ce qui a précédé pour arriver là, une affaire financière. Les joueurs n’y penseront bien sûr pas en pénétrant tout à l’heure sur la pelouse du stade Lusail mais c’est une réalité que l’on ne peut pas occulter.

Poursuivre le développement

Parce que oui, une Coupe du monde, c’est aussi beaucoup d’argent. Un argent précieux, permettant, dans ce cas de figure, à l’Association suisse de football (ASF) de financer ses projets et de poursuivre son constant développement. Parlons cash. On sait que la FIFA a alloué une enveloppe de 440 millions de dollars de primes, correspondant au prize-money de l’édition qatarie. C’est déjà beaucoup plus qu’en Russie il y a quatre ans lorsque les 32 nations participantes s’étaient partagées un plateau de 400 millions de dollars.