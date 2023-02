Côté survie, Martin est allé dans Koh-Lanta à la fraîche

Martin a été pris lors de sa première postulation à «Koh-Lanta». ©A.ISSOCK/ALP/TF1

Pour la deuxième année consécutive, «Koh-Lanta» compte un aventurer suisse. Après le Fribourgeois Colin en 2022, c’est au tour du Genevois Martin, 30 ans, ex-trader devenu fromager, de prendre part au jeu présenté par Denis Brogniart dans l’édition 2023 intitulée «Le feu sacré». C’est en compagnie de son épouse et de leur bébé qui a vu le jour le 15 février 2023 qu’il regardera le premier épisode, diffusé le 21 février sur TF1.

Ça faisait longtemps que vous vouliez participer à «Koh-Lanta»?

Ça faisait longtemps que j’en parlais. «Koh-Lanta» m’a toujours attiré parce que je suis quelqu’un de joueur et pour moi, c’est un jeu. En dehors de tout l’aspect survie, il y a les épreuves et ce qui m’intéressait, c’était de me rendre compte à quel point elles pouvaient être difficiles. J’ai pris la décision de m’inscrire en 2022.

C’est allé très vite.

Oui, j’ai eu beaucoup de chance. Je ne vous cache pas que ç’a été une discussion de longue haleine avec ma femme qui n’était pas du tout pour. Elle ne m’a laissé qu’une chance et ça a fait mouche.

Avant de partir, vous êtes-vous préparé d’une manière spécifique?

Pour la survie, j’y suis allé les mains dans les poches. Je suis parti du principe que j’aurais certainement un ou deux camarades qui seraient aguerris et qui seraient capables de me montrer certaines méthodes. D’un point de vue physique, je ne me suis pas entraîné spécifiquement. Je fais déjà pas mal de sport au quotidien. La seule chose que j’ai faite, c’est travailler mon équilibre.

Selon vous, quel est votre point fort?

Je suis passé du trading au fromage. Je pense que si j’ai une qualité, c’est ma force d’adaptation et je me suis un peu appuyé dessus. Ça reste un jeu de stratégie et il faut être capable de se fondre dans la masse.

Et votre point faible?

J’en ai un paquet. Je suis extrêmement impatient, hyperactif et grande gueule. Il fallait que j’apprenne à me canaliser et à la fermer parfois.

Au moment où votre participation a été dévoilée, avez-vous reçu beaucoup de réactions?

Oui, c’était un moment magique. Je n’avais jamais connu ça. C’était une avalanche de messages hyper bienveillants et sympas. J’ai dû mettre mon téléphone en mode avion pendant deux heures et demi parce que j’avais aussi envie de passer un moment tranquille avec ma femme, de penser à autre chose.

Avez-vous déjà vu un effet sur la fréquentation de vos deux fromageries?