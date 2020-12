Coronavirus : Pour la task force, la Suisse est dans une situation préoccupante

«Avec 80 décès par jour, nous sommes au 7e rang mondial», a déclaré, alarmiste, le président de la task force scientifique Martin Ackermann, devant la presse.

La propagation des infections doit être évitée le plus possible ou retardée.

La situation reste également très tendue dans les hôpitaux. Pour l’heure, sept cas de la nouvelle variante du virus provenant de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud ont été identifiés en Suisse. Elles représentent 1% des infections.

