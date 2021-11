Suisse : Pour la troisième année de suite, Baselworld est annulé

L’édition 2022 de la prestigieuse foire horlogère n’aura pas lieu, ont annoncé vendredi, les organisateurs. Le directeur de la manifestation bâloise, Michael Loris-Melikoff, a donné sa démission.

Et de trois. Après l’annulation des éditions 2021 et 2020 pour cause de pandémie de Covid, Baselworld n’aura pas non plus lieu en 2022. Le groupe MCH, qui organise la prestigieuse foire horlogère, a annoncé vendredi, vouloir «prendre plus de temps pour sa relance». Suite à cette décision, le directeur de la manifestation, Michel Loris-Melikoff, a démissionné.