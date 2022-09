Attaque jihadiste à Lugano : Pour l’accusation, la Suissesse a agi «sans aucun scrupule»

Convertie à l’islam

Le 24 novembre 2020 , l’accusée – 28 ans au moment des faits et convertie à l’islam – a tenté d’égorger deux femmes dans un grand magasin de Lugano, après avoir acheté un couteau sur place. L’une des victimes, grièvement blessée au cou, s’est constituée partie civile et réclame 440’000 francs. La seconde, blessée à une main, a réussi à maîtriser l’assaillante avec d’autres personnes.

Lors de l’attaque, la jeune femme avait crié à plusieurs reprises «Allahou Akbar» et «Je vengerai le prophète Mahomet», et déclaré «Je suis ici pour l’EI», en référence au groupe jihadiste État islamique, selon l’acte d’accusation.

Elle est jugée pour «tentatives répétées d’assassinat» et violation de l’article de la loi fédérale interdisant les groupes jihadistes Al-Qaïda et État islamique, et elle est en particulier accusée d’avoir voulu commettre un «acte terroriste» au nom de l’EI. Elle est également poursuivie pour avoir exercé la prostitution sans le déclarer entre 2017 et 2020. Le verdict pourrait tomber le 19 septembre et les parties pourront faire appel.