Naufrage en Thaïlande : «Pour l’amour de Dieu, où est mon neveu?»

Un membre de l’équipage du HTMS Sukhothai, qui a coulé dans la nuit de dimanche à lundi au large de Bang Saphan (sud), a été retrouvé «en bonne santé» mardi, a annoncé le commandant de la Marine royale thaïlandaise Pichai Lorchusakul. «C’est une bonne nouvelle, qui montre que nous pouvons retrouver plus de personnes», a-t-il assuré. Des 105 membres de l’équipage, 76 ont été secourus et 29 restent portés disparus, selon le dernier comptage officiel en date.

«La difficulté de la mission de sauvetage, c’est qu’il y a beaucoup de vent et de vagues, ce qui a conduit au dysfonctionnement (du HTMS Sukhothai). C’est pareil pour sauver les victimes», a précisé le commandant Pichai Lorchusakul. Quatre navires de guerre, deux avions Dornier de patrouille maritime et quatre hélicoptères ont été déployés sur la zone des recherches.

«Je suis venue ici pour regarder les vagues»

«La zone de recherches s’est agrandie depuis hier (lundi), nous nous concentrons sur les côtes, en fonction des courants et du vent», a déclaré le porte-parole de la Marine, l’amiral Pogkrong Montradpalin. Sur le quai, des familles de marins disparus scrutent l’horizon avec l’espoir d’apercevoir leurs proches, bien que les chances de les retrouver s’amenuisent d’heure en heure.

Phongsri Suksawat croit «à 100%» que son plus jeune fils, Chirawat Toophorm, 22 ans, va «revenir à la maison», à Rayong (est). «J’aimerais l’embrasser», lance-t-elle. Malinee Pudpong a effectué lundi le long voyage à partir de la province de Roi Et (nord-est) pour attendre son neveu Saharat Esa, 21 ans, parti en mer à bord du HTMS Sukhothai. «Je suis venue ici pour regarder les vagues et réfléchir. Pour l’amour de Dieu, où est mon neveu?» a-t-elle dit.