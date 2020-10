Nagorny Karabakh : Pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan cible des zones résidentielles avec des missiles

Le gouvernement arménien a déclaré que les zones résidentielles du Haut-Karabakh étaient bombardées par l'Azerbaïdjan. Pour la ministre des Affaires étrangères du pays, Anna A Naghdalyan, des armes à sous-munition sont utilisées dans les attaques.

Forces séparatistes arméniennes du Nagorny Karabakh et armée azerbaïdjanaise poursuivaient sans relâche lundi leurs affrontements. Pour la deuxième journée consécutive, des bombardements ont visés des zones urbaines, faisant craindre de nouvelles victimes civiles.

La présidence du territoire indépendantiste a pour la première fois fait état d’un retrait «tactique» de certains secteurs du front, sans plus de précisions. Elle a toutefois affirmé remporter des succès «tangibles» face à l’adversaire. Le ministère arménien de la Défense a fait état de «violents combats en cours».

Alors que les deux camps ont commencé à bombarder des zones urbaines parfois très éloignées des combats, les trois pays – Russie, France et Etats-Unis – chargés de la médiation dans ce conflit ont dénoncé dans un communiqué commun les «attaques récentes qui auraient visé des installations civiles».

«Le caractère disproportionné de telles attaques constituent une menace inacceptable pour la stabilité de la région», ont mis en garde les trois chefs de la diplomatie. Ils ont appelé de nouveau à un «cessez-le-feu immédiat et sans condition».

«Tirs de roquettes intensifs»

Le conseiller présidentiel azerbaïdjanais Hikmet Hajiyev a diffusé sur Twitter une vidéo présentée comme ayant été filmée sur le marché central de Gandja, dont les vitres étaient soufflées. Il a dénoncé une attaque «dont le seul but est de faire des victimes civiles».

Chants patriotiques sur un écran géant

Selon des bilans officiels, depuis la reprise du conflit le 27 septembre, 19 civils arméniens et 26 azerbaïdjanais ont été tués, dont 5 et 11 respectivement depuis dimanche. Le bilan militaire reste très partiel, l’Azerbaïdjan n’annonçant aucune perte parmi ses soldats. Le Karabakh fait état de 219 morts. Les deux camps disent avoir tué de 2000 à 3000 soldats ennemis et se rejettent la responsabilité de l’escalade.