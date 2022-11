Bientôt la neige? «Ce scénario a pris du plomb dans l’aile»

Polaire ou pas? MeteoNews a soufflé le chaud, le froid et le très froid dans ses récentes prévisions: «Certaines tendances météo de ces derniers jours, écrit-il dans son communiqué de dimanche, laissaient présager une arrivée d’air froid en provenance de la Russie pour le passage à l’hiver météorologique. Ce scénario a toutefois pris du plomb dans l’aile». Du coup, les températures seront fraîches la semaine prochaine à l’arrivée du mois de décembre, plus précisément jeudi, mais pas sibériennes.

Début de semaine faiblement perturbé

Décembre rime souvent avec la neige. Il y en aura un peu, mais pas en plaine et pas sous la forme d’un épais manteau blanc: «Une faible perturbation ondulera sur la Suisse lundi et mardi, écrit MeteoNews, avec un ciel le plus souvent bouché sur l’ensemble du pays, mais les averses resteront plutôt rares, avec tout au plus 3 à 10 l/m2 selon les régions, alors qu’il neigera dès 1500 puis 1200 m d’altitude. Ces chutes de neige resteront toutefois anecdotiques avec 5 à 10 cm au maximum».