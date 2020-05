Justice

L'avocat de Ramadan conteste la notion d'«emprise»

Le nouvel avocat de Tariq Ramadan conteste le rapport d’un psychiatre mandaté par la justice française. L’islamologue est mis en examen pour quatre viols qu’il nie.

«La notion d’emprise est apparue tardivement dans le dossier et de façon opportuniste pour venir suppléer la fragilisation des accusations portées par les plaignantes», a déclaré à l’AFP Me William Bourdon dans sa première prise de parole, au lendemain de la révélation des conclusions d’une expertise cruciale sur le sujet.

Deux nouvelles mises en examen

Depuis février 2018, l’intellectuel musulman est mis en examen pour «viol» et «viol sur personne vulnérable», pour les faits dénoncés par ces premières plaignantes, Henda Ayari et «Christelle», respectivement en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon. Deux nouvelles mises en examen, pour des soupçons de viols sur deux femmes, en 2015 et 2016, ont été prononcées le 14 février.

«Il n’y a pas plus contestable que la notion d’emprise. Les plus grands psychiatres, les plus grands juristes ont émis des réserves sur cette notion», désormais invoquée «sans prudence ni discernement» par «effet de mode», estime Me Bourdon, choisi en tant que nouveau conseil de l’islamologue aux côtés de Mes Nabila Asmane et Ouadie Elhamamouchi, en remplacement de Me Emmanuel Marsigny.