Espagne : Pour le 3e jour de suite, des milliers de migrants tentent d’entrer à Melilla

Plus de 1000 personnes ont essayé de pénétrer vendredi, dans l’enclave espagnole au Maroc, mais elles en ont été empêchées par les forces de l’ordre, a annoncé Madrid.

«Ce matin, une autre tentative de franchir la clôture de Melilla de la part d’un groupe de plus de 1000 personnes» a eu lieu, «mais le franchissement a été évité» grâce à l’action des forces de l’ordre espagnoles et marocaines, a déclaré Fernando Grande-Marlaska, devant la presse.

«La collaboration et la coopération avec la gendarmerie marocaine sont totales, parfaite», a-t-il assuré. Et ce, alors qu’en mai, Madrid avait accusé Rabat d’«agression» et de «chantage» après l’entrée de plus de 10’000 migrants, en grande majorité des Marocains, dans l’autre enclave espagnole de Ceuta à la faveur d’un relâchement des contrôles côté marocain.