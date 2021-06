Coronavirus en Suisse - Pour le chef de la task force, «c’est une étape importante»

Ces derniers jours, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) n'a signalé quasi pas de mort dû au coronavirus, relève la SonntagsZeitung. Cela ne s'était plus produit depuis octobre, avant que la deuxième vague ne frappe le pays avec de nombreux jours noirs, au cours desquels 80, 90 et parfois même plus de 100 personnes mouraient par jour. À cette période, la Suisse a passé le triste cap des 10’000 décès dus au coronavirus.