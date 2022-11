Zurich : Pour le climat, ils dégonflent le pneu d’une automobiliste handicapée

Le pneu avant dégonflé et une affichette qui expliquait pourquoi cette voiture avait été choisie.

Récemment à Zurich, une dame se déplaçant en fauteuil roulant a constaté que le pneu avant de son SUV était à plat, rapporte mardi «20 Minuten». Sur le pare-brise, une affichette lui signalant qu’elle avait été victime d’un acte militant. On pouvait lire notamment qu’il n’était pas nécessaire de conduire une voiture aussi grande et polluante en ville.

Ces voitures devraient être «épargnées»

La femme a partagé son témoignage sur LinkedIn, expliquant que dans sa situation, elle avait besoin d’une grande voiture: «Je possède un SUV parce que mon fauteuil roulant doit avoir de la place et pour que je puisse monter et descendre facilement», s’est-elle justifiée.

«Ma carte de stationnement pour personnes handicapées était clairement visible sur le pare-brise. J’invite donc les militants à mieux s’informer et à être plus attentifs», s’est agacée la femme qui a porté plainte. A l’origine de cette action, les activistes de «The Tyre Extinguishers» mentionnent pourtant clairement sur leur site que les voitures des personnes handicapées doivent être épargnées.

Dans la nuit de lundi à mardi, «Tyre Extinguishers» ont dégonflé les pneus de 172 voitures à Zurich et Winterthur, précise «20 Minuten». «Nous voulons montrer à chacun que l’on peut faire quelque chose contre le changement climatique. Nous allons continuer et nous ne pouvons plus être arrêtés», écrit l’organisation dans un communiqué.