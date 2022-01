POUR 4,44 MILLIONS DE FRANCS – Pour le confort d’une vie sans voisin

Le fort de Spitbank dispose de son propre musée, d’une salle de danse, d’un restaurant et de pas moins de 50 autres pièces au total. Il est l’un des quatre forts de défense en mer construits à la fin du XIXème siècle pour protéger les côtes anglaises. En 1962, le fort a été mis hors fonction avant d’être mis en vente par le ministère de la Défense en 1982, perdant ainsi sa qualité de bien militaire et pouvant dès lors être utilisé à des fins civiles.

Le fort se trouve à environ 1,6 kilomètres au large des côtes (de Portsmouth). Knight Frank

Jusqu’à présent, le fort a servi de lieu de tournage d’émissions de télévision (notamment la production télévisuelle britannique «Banged Up With Beadle» et un épisode de l’émission sur les chasseurs de fantômes «Most Haunted»), ainsi que dans le cadre de festivals psytranche et goa. En 2020, le groupe Pendulum a enregistré un set sur le fort de Spitbank. Le fort est désormais proposé à la vente en tant que lieu d’habitation. Son prix: 4,44 millions de francs.

Aucun voisin à la ronde et du luxe à gogo

Spitbank Fort est situé entre deux autres forts, à environ 1,6 kilomètres des côtes anglaises. La ville la plus proche est Portsmouth. Il n’y a aucun voisin à la ronde. Le fort n’est accessible qu’en bateau, mais la jetée a été conçue de façon à pouvoir facilement aborder le fort à marée haute et basse. Une petite grue est également disponible pour, par exemple, tracter à bord des denrées alimentaires ou des bagages.

Quand on regarde ces images, on comprend mieux pourquoi l’un des épisodes de l’émission sur les chasseurs de fantômes «Most Haunted» a été tournée sur le fort. Knight Frank

Le fort compte un nombre incroyable de pièces, en l’occurrence huit chambres à coucher (toutes avec vue sur la mer), neuf salles de bains, trois salles de réception, plusieurs salles à manger et cuisines, une bibliothèque, des bureaux et bien d’autres. Sans compter le bar et la cave à vin. Les pièces ont été rénovées tout en conservant leur charme d’origine. Dans les chambres à coucher, on peut ainsi encore apercevoir les crochets auxquels étaient jadis fixés les canons.

À l’entrée du fort, une porte à double battants mène dans l’immense bâtiment. Knight Frank Le fort comprend huit grandes chambres à coucher, entièrement aménagées. Leur particularité réside dans le fait que les crochets auxquels été jadis accrochés les canons, ont été conservés. Knight Frank Toutes les chambres offrent une vue sur la mer. Au niveau inférieur se trouvent d’autres chambres à coucher, non meublées. Knight Frank

Lieu d’habitation ou hôtel?

Les terrasses panoramiques avec vue à 360 degrés sur la mer au niveau supérieur du fort, qui abrite également un sauna, un jacuzzi et des braseros, sont particulièrement impressionnantes. Au même niveau se trouve également une pièce décrite comme la «salle de divertissement», qui comprend notamment un bar et des toilettes.

Le fort de Spitbank est réparti sur trois niveaux et comprend une espèce de cour intérieure. Knight Frank Mais cela ne s’arrête pas là, car le nouveau propriétaire disposera également d’un restaurant, … Knight Frank de plusieurs bars, d’une cave à vin, … Knight Frank

Au niveau inférieur se trouvent d’autres chambres à coucher destinées aux employés, ainsi que divers locaux de service où sont gérés l’eau, l’électricité et les eaux usées.