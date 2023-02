Règles fiscales : Pour le Conseil fédéral, la FIFA reste une association à but non lucratif

Aline Trede, conseillère nationale verte, veut revoir les règles fiscales applicables à la FIFA. BOM/Adrian Moser

La conseillère nationale Aline Trede (Verts/BE) a invité le Conseil fédéral à se pencher sur le régime fiscal de la FIFA et des autres grandes associations sportives internationales. La Bernoise estime que ces dernières devraient être soumises aux mêmes règles que les entreprises qui poursuivent un but lucratif. Le gouvernement n’est pas de cet avis.

«Une association comme la FIFA bénéficie des mêmes conditions fiscales qu'une société d’éleveurs de lapins, ce n'est pas normal», lit-on dans son postulat. «Il faut modifier les bases légales pour que la FIFA et les organisations comparables soient imposées comme les autres entreprises de taille similaire. Elles ne doivent plus pouvoir abuser de leur statut de société à but non lucratif pour échapper à l'impôt», écrit-elle.

Gros bénéfices, faibles impôts

«La FIFA poursuit dans les faits des buts bel et bien lucratifs. Elle gagne des milliards de francs grâce aux revenus des licences et de partenariats publicitaires», a étayé la Verte qui rappelle qu’en 2018, année du Mondial en Russie, la FIFA avait réalisé un bénéfice de 1,814 milliard et payé 29 millions de dollars de taxes et impôts, soit un taux d’à peine 1,6%.

Pas de quoi émouvoir le Conseil fédéral qui estime que «la forme juridique de l'association est adaptée aux organisations à but non lucratif. Elle convient aux associations qui exécutent des tâches politiques, religieuses, scientifiques ou artistiques, et à celles qui réalisent des activités de bienfaisance, de récréation ou d'autre nature sans but économique».

Pas de raison d’appliquer un taux variable

Berne rappelle que pour financer leurs activités à but non lucratif, les associations ont le droit d’exploiter une entreprise revêtant la forme commerciale. C’est le cas des fédérations sportives qui financent l'organisation d'événements. En outre, Berne rappelle que la FIFA n'est pas exonérée de l'impôt. Elle bénéficie seulement d'un taux réduit à 4,25 %.

Pour fixer le taux d'imposition, la loi s'appuie sur la forme juridique et non sur la taille de l'association ou sur le montant du bénéfice. Le Conseil fédéral pense qu'il n'y a pas de raison d’imposer les associations à un taux variable, selon leur chiffre d’affaires ou leurs bénéfices.