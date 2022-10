Pour le Conseil fédéral, les consommateurs devront tout payer

Sur le front des pénuries d’électricité redoutées pour cet hiver (et les suivants peut-être), la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a présenté ce mercredi l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver, soumise à consultation. Cette dernière règle l’utilisation de la réserve hydroélectrique, ainsi que des centrales de réserve à gaz et de groupes électrogènes de secours. Cette ordonnance s’applique de l’hiver 2022/23 à l’hiver 2025/2026.

2,2 milliards pour la réserve hydroélectrique

Prévoir des réserves en cas de pénurie n’est cependant pas sans conséquence sur la facture d’électricité des ménages. Dans le système retenu par le Conseil fédéral, c’est finalement le consommateur qui paiera une facture d’environ 3,5 milliards de francs, dont 2,2 milliards uniquement pour la réserve hydroélectrique, entre 700 et 900 millions pour les centrales à gaz de réserve et enfin 580 millions pour d’autres centrales de réserves comme les groupes électrogènes.

1,4 centime de plus par kWh

Simonetta Sommaruga a précisé hier que le financement de cette opération s’effectuera principalement via la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport d’électricité. Tous les consommateurs d’électricité supporteront donc les coûts de la réserve. D’après les estimations publiées ce mercredi, il en coûtera 1,4 centime/kWh de plus durant les années 2024 à 2026 (les tarifs pour 2023 étant déjà fixés). Sur ce 1,4 centime, 0,4 ira pour les centrales de réserve et 1 centime pour les réserves hydroélectriques.