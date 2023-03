Football: Pour le FC Sion féminin, «la Super League est un objectif à moyen terme»

Un rayon de soleil dans le ciel footballistique valaisan. Alors que l’équipe masculine n’a plus gagné depuis le 15 octobre dernier, le FC Sion féminin a validé mercredi son billet pour les barrages de promotion/relégation grâce à sa victoire 4-1 contre Bienne. Une sacrée performance pour celles qui avaient sauvé leur peau en LNB lors de l’ultime journée la saison passée. Les Sédunoises sont désormais assurées de disputer un mini-championnat au mois de mai avec les deux dernières de Super League (actuellement Rapperswil et Yverdon), et en compagnie du FC Thoune, l’autre pensionnaire de LNB qui va viser la promotion. Valaisannes et Bernoises, à égalité de points après 14 journées, s’affrontent d’ailleurs ce samedi (18h) avec comme enjeu la 2e place du classement, alors que le leader – Zurich M21 – ne peut pas monter, le club possédant déjà une équipe dans l’élite. Valérie Gillioz, directrice sportive du FC Sion féminin, revient sur cette belle progression.